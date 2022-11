Sehen Sie im Video: Banksy malt auf Trümmern in der Ukraine – Video bestätigt seinen Aufenthalt.













Streetart-Künstler Banksy hat in zerstörten Städten in der Ukraine neue Kunstwerke gesprüht.





Auf seinem Instagram-Kanal zeigt er nun ein „Making Of“-Video, das ihn bei der Arbeit zeigt.





Einige seiner an Häuserwände gesprühten Werke waren schon vor Tagen entdeckt worden. Fotos davon hatten in sozialen Medien die Runde gemacht.





Mit dem Video bestätigt der weltbekannte Künstler nun seinen Aufenthalt in der Ukraine.





„In Solidarität mit den Menschen der Ukraine“ steht gegen Ende seines Videos geschrieben.





Das Video wurde binnen weniger Stunden tausendfach angesehen.





