Der Mut und die Entschlusskraft eines fünf Jahre alten Jungen aus dem kleinen Ort Kingston im US-Bundesstaat Georgia haben seiner Familie das Leben gerettet. Noah Woods war mitten in der Nacht aufgewacht und hatte das Zimmer, in dem er und seine zweijährige Schwester schliefen, in Flammen und voller Rauch vorgefunden, wie die Feuerwehr von Bartow County auf ihrer Facebookseite berichtet. Doch statt in Panik auszubrechen, habe der Junge seine Schwester geweckt und sie durch den einzigen erreichbaren Ausgang - ein Fenster - ins Freie gebracht.

"Noahs mutiges Handeln hat die Familie gerettet"

Aber damit war die Rettungsaktion des Fünfjährigen noch nicht beendet: Noah kletterte nach Angaben des US-Senders CNN zurück in das Zimmer, um den Familienhund zu holen und brachte auch ihn durch das Fenster in Sicherheit. Dann sei er zu seinem nebenan wohnenden Onkel gerannt, habe diesen geweckt und gemeinsam hätten die beiden die restlichen sechs in dem Gebäude schlafenden Familienmitglieder alarmiert.

Our hero! 5 year old Noah Woods recently woke up to find his bedroom on fire. The only available exit was a window. He... Gepostet von Bartow County Fire Department am Dienstag, 11. Februar 2020

"Wenn Noah nicht gewesen wäre, wären wir nicht ... Wir haben alle geschlafen, also hätten wir nicht gewusst, was vor sich geht, erzählt Noahs Großvater, David Woods, unter Tränen dem Fernsehsender WSFA 12. "Wir hätten alle unser Leben verlieren können." Das sieht auch Feuerwehrchef Dwayne Jamison so. Ohne Noah hätte es diese Rettung nicht gegeben, bestätigte er WSFA 12. "Sein schnelles und mutiges Handeln hat die gesamte Familie gerettet." So aber mussten Noah und vier seiner Angehörigen nur wegen kleinerer Verbrennungen und Rauchinhalation behandelt werden.

Es sei bereits zuvor vorgekommen, dass Kinder ihre Familien alarmiert hätten, sagte Jamison CNN. "Aber dass ein Fünfjähriger aufmerksam genug ist, um dies zu tun ... das ist ziemlich außergewöhnlich." Dem Feuerwehrchef zufolge hatte eine überlastete Steckdose in Noahs Zimmer den Brand ausgelöst.

Feuerwehr würdigt Noahs Heldentat

Für Noah hatte der Brand noch ein zusätzliches Happy End: Am Freitag wurde er von der Feuerwehr von Bartow County zum Ehrenfeuerwehrmann ernannt. Dazu erhielt er eine Auszeichnung als Lebensretter, einen Feuerwehrhelm und eine Torte mit einem Feuerwehrwagen und der Aufschrift: "Noah ist ein Held seiner Heimatstadt".

A very special day today as BCFD honored our little hero Noah Woods who recently saved his family from a house fire.... Gepostet von Bartow County Fire Department am Freitag, 14. Februar 2020

Noahs Familie hat das Feuer dagegen in eine echte Notlage gebracht. Weil ihr Haus unbewohnbar ist und nicht versichert war, hat sie die Gemeinde um Unterstützung gebeten und auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet. Bis Montagnachmittag waren dort knapp 28.000 Dollar eingegangen.

Quellen: Feuerwehr von Bartow County auf Facebook, CNN, WSFA 12