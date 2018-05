Reiseveranstalter wissen, wann in welchem Bundesland Schulferien sind. Entsprechend wissen sie auch um die Not von Eltern, ihren Urlaub nur in einem sehr begrenzten Zeitfenster planen zu können. Mit höheren Preisen in der Ferienzeit machen sich die Anbieter dieses Wissen zu Nutze. Einige Eltern wiederum halten sich für schlauer und nehmen ihre Kinder kurzerhand ein paar Tage vor Ferienbeginn aus der Schule, um die günstigeren Flüge buchen zu können. Die Polizei in Bayern hat ganz offensichtlich kein Verständnis für diese Vorgehensweise. Am Flughafen Memmingen kontrollierten in der vergangenen Woche Beamte urlaubswillige Familien mit dem Ziel, schulschwänzende Kinder zu identifizieren. Das berichtet die Polizei.

Bei den Kontrollen am Donnerstag und Freitag hätte sich gezeigt, dass viele der abreisebereiten Kinder im schulpflichtigen Alter seien. Durch "entsprechende Überprüfungen" stellten die Beamten eigenen Angaben zufolge fest, dass "die Kindern unentschuldigt von Unterricht ferngeblieben sind". Auf Nachfrage des stern bei der zuständigen Polizei, wie die Beamten dies herausgefunden hätten, hieß es, man habe vom Flughafen aus in den Schulen angerufen und nachgefragt. Auf welche Schulen ihre Kinder gingen, habe man von den Eltern durch "sanften Druck" erfahren, so ein Beamter. Aber auch ohne die Kooperation hätte man dies herausfinden können, denn: "Wir haben hier nicht so viele Schulen".

Schulschwänzen kann richtig teuer werden

Ob der Schulschwänzer-Einsatz von regulären Flughafen-Polizisten durchgeführt wurde oder extra Beamte zu diesem Zweck dorthin geschickt wurden, vermochte der Polizeisprecher nicht zu sagen. Derlei Überprüfungen würden aber in der Urlaubszeit ohnehin routinemäßig durchgeführt, da man "um die Problematik" wisse. Die bayerische Polizei appelliert in der Pressemitteilung an die Eltern, "ihre Kinder nicht ohne Schulbefreiung vor den Ferien aus der Schule zu nehmen". Die Befreiung müsse man in der Schule beantragen und die Entscheidung darüber habe ein Schulleiter zu fällen.

Bei dem Einsatz unter der Woche seien zehn Anzeigen gegen die Eltern bei den zuständigen Landratsämtern vorgelegt worden. Auf sie könnte nun ein entsprechendes Bußgeld zukommen. Wie frühere Fälle zeigen, variieren diese stark. So mussten manche Eltern rund 200 Euro zahlen, während andere bis zu 1000 Euro berappen mussten.