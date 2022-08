In Bayern ist ein junger Mann nach einem Festivalbesuch verschwunden. Freunde und Familie machen sich große Sorgen um den 25-jährigen Tobias, der zuletzt stark alkoholisiert und verletzt gesehen wurde.

Er war am Freitag mit zwei Freunden auf einem Festival. Doch gegen 21 Uhr verloren sich die jungen Männer aus den Augen. Seitdem fehlt von dem 25-jährigen Tobias Dreiseitel aus dem bayerischen Moosinning jede Spur. Auch umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Tobias besuchte am 5. August das Brass Wiesn Festival am Echinger See im Landkreis Freising. Dort soll er sich gegen 22.50 Uhr am Bierzelt ein Bier gekauft haben. Dies konnte laut Polizei anhand eines ausgelesenen elektronischen Bezahlsystems festgestellt werden.

Tobias aus Bayern soll "stark alkoholisiert" und verletzt gewesen sein

Wegen eines Unwetters wurde das Gelände rund zehn Minuten später geräumt, die Freunde verloren sich aus den Augen. "Das Handy des Vermissten war bereits vor diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar und ist bis heute ausgeschaltet oder ohne Stromversorgung", erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Auch ein möglicher automatisierter Standortverlauf des Mobiltelefons über einen Cloudspeicher wurde von der Polizei überprüft, jedoch ohne weitere Erkenntnisse.

Zuletzt soll der junge Mann "stark alkoholisiert am Eingang des Camping Platzes gesehen", worden sein, wie es in einem Facebook-Aufruf heißt. Demnach war er verletzt und hatte Schürfwunden an den Armen. Wie schwer die Verletzungen waren, sei unklar, heißt es.

Polizei und Rettungsorganisationen suchten mit Hubschrauber und Drohnen mit Wärmebildkamera sowie Spürhunden des Bayerischen Roten Kreuzes das ganze Wochenende nach dem Vermissten. Auch auf und im Umfeld des Festivalgeländes ermitteln die Beamten. Bislang habe es einzelne Hinweise von Personen gegeben, die Tobias während des Festivalbesuchs am Freitag und auch am Samstag gesehen haben wollen. "Diesen Hinweisen geht die Polizei nach, sie brachten jedoch bislang keine Erkenntnisse hinsichtlich des Verbleibs des Vermissten", so ein Polizeisprecher. Die Angehörigen würden von einem Kriseninterventionsteam betreut, heißt es.

Personenbeschreibung von Tobias

Tobias trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weinrotes Hawaiihemd und eine braune Lederhose (Tracht). Er wird wie folgt beschrieben:

ist etwa 1,75 Meter groß

wiegt in etwa 80 Kilogramm

ist von schlanker Statur

hat braun/grüne Augen

kurze, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel

trug zuletzt eine Halskette von S-Oliver

Die Polizei bittet Zeugen, welche einen Hinweis auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer 08165/9510-0 zu melden.

Quellen: Polizei Bayern, Facebook-Aufruf