Ein Findel-Hund macht in Flensburg Karriere bei der Polizei. Unbekannte hatten ihn vor zwei Jahren als zehn Wochen altes Hundebaby ausgesetzt. Doch der Belgische Schäferhund starb in der frostigen Adventsnacht Anfang Dezember 2016 nicht den Kältetod - ein Polizist entdeckte den zitternden Welpen auf einem Gewerbegrundstück in Handewitt, eingesperrt zwischen Europaletten. Der Beamte und seine Familie nahmen das Tier auf, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Mittlerweile sei aus dem kleinen Kerl ein stattlicher Rüde geworden, der auf den Namen "Jack" höre und in die Schule gehe. "Er befindet sich zurzeit in der Ausbildung zum Polizeidiensthund und ist auf dem besten Wege, im nächsten Jahr seinen Vorgänger "Simba" als Schutzhund abzulösen und in den aktiven Polizeidienst zu wechseln", teilte die Polizeidirektion Flensburg weiter mit.