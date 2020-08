[Sehen Sie im Video: Luftaufnahmen über Hafen in Beirut – So sieht es am Tag nach der Explosion aus.] Verheerende Aufnahmen aus Beirut: Diese Bilder aus der Luft zeigen die libanesische Hauptstadt am Tag nach der Explosion. Das Hafengelände ist fast völlig zerstört. Am Dienstagabend erschüttert eine riesige Explosion weite Teile der Stadt. Dabei kommen mehr als hundert Menschen ums Leben, Tausende werden verletzt. Retter suchen am Tag nach der Detonation nach Überlebenden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Viele Hinweise deuten auf die Entzündung einer großen Menge an Ammoniumnitrat hin. Nach offiziellen Angaben waren seit mehreren Jahren 2750 Tonnen davon im Hafen gelagert. Die Explosion soll bis nach Zypern zu spüren gewesen sein.

