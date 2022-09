von Eugen Epp Südkorea war ihre Leidenschaft: Auf Youtube veröffentlichte die Influencerin "HojuSara" Videos zu dem asiatischen Land. Jetzt ist sie im Alter von 31 Jahren an Leukämie gestorben.

Seit bei ihr im Mai Krebs diagnostiziert wurde, kämpfte Sara Holmes gegen die Krankheit – und sie ließ ihre Follower:innen im Internet daran teilhaben, stets voller Lebensfreude. Nun aber hat die Youtuberin, bekannt als "HojuSara" ihren Kampf verloren. Sie starb im Alter von 31 Jahren an Leukämie. Das teilte ihr Verlobter Hyun in einem Video auf ihrem Youtube-Kanal den Fans mit.

"Ich wollte wirklich niemals ein solches Video drehen. Und ich habe wirklich daran geglaubt, dass dieser Tag niemals kommen würde. Ich möchte nicht weinen", sagte er mit brechender Stimme und Tränen in den Augen. Per Handy spielte er eine Sprachnachricht ab, in denen sich die erfolgreiche und beliebte Youtuberin verabschiedete: "Wenn ihr das hört: Ich liebe euch alle. Wenn ihr das hört: Ich werde euch aus dem Himmel beobachten." Die Nachricht hatte sie kurz vor ihrem Tod im Krankenhaus aufgenommen.

"Sie war ein wunderbarer Mensch"

"Ich wollte es bis zum Ende schaffen. Jedes Mal, wenn ihr etwas Schönes seht, werde ich das sein. Dies ist nicht das Ende", sagte sie: "Ich kämpfe immer noch. Ich wollte mehr wertvolle Zeit mit euch verbringen, ich wollte euch allen eine Nachricht schicken, aber das hier kam schneller als erwartet."

Ihr Verlobter Hyun fand zum Abschied ebenfalls berührende Worte: "Sie war ein wunderbarer Mensch. Ich habe noch nie einen besseren Menschen kennengelernt", würdigte der Koreaner sie in dem fast 48 Minuten langen Video auf Youtube. "Sara hat mir gesagt, ich solle nicht traurig sein, doch wie soll das gehen?"

Youtube-Kanal über südkoreanische Kultur

Südkorea war die große Leidenschaft der gebürtigen Australierin. Vor acht Jahren rief sie ihren Youtube-Kanal ins Leben, auf dem sie Videos über die Kultur in dem asiatischen Land, Rezepte aus der südkoreanischen Küche oder Beauty-Tipps teilte. Zuletzt folgten ihr 346.000 Menschen auf der Plattform. Holmes reiste oft nach Südkorea und zog selbst dauerhaft in das Land, als sie ihren späteren Verlobten kennengelernt hatte.

Die 31-Jährige kehrte aber in ihre australische Heimat zurück, als sich ihr Zustand immer weiter verschlechterte. In einem Krankenhaus in Brisbane verstarb sie schließlich. Ihr Verlobter verabschiedete sich mit den Worten: "Weil auf Wiedersehen zu sagen zu traurig ist, lasst uns stattdessen lieber Bbyong sagen" – das Wort heißt im Koreanischen so viel wie "Weggehen".

