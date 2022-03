Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in Strepy-Bracquegnies, wo ein Auto am frühen Sonntagmorgen in eine Gruppe von Karnevalsbesuchern raste

Belgien Auto rast bei Karnevalsfeier in Menschenmenge – vier Tote

In Belgien ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast, die Karneval feierte. Vier Menschen starben, etliche weitere wurden verletzt.

In Belgien ist ein Autofahrer bei einer Karnevalsfeier in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei vier Menschen getötet. Neuesten Meldungen zufolge wurden mehr als 20 Menschen schwer verletzt. Dies erklärte die Gemeinde der südbelgischen Stadt La Louvière laut der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt seien von dem Vorfall rund 70 Menschen betroffen. Die AFP sprach zudem von "mindestens" vier Toten. Es war also unklar, ob weitere Menschen ihren Verletzungen erlegen sind.

Der Wagen war nach Angaben des Bürgermeisters Jacques Gobert mit hoher Geschwindigkeit in die Menge gerast, die sich am frühen Morgen für eine traditionelle Veranstaltung in dem zur Gemeinde gehörenden Ort Strépy-Bracquegnies versammelt hatte, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Laut Gobert ereignete sich der Zwischenfall um 5 Uhr morgens. Eine Gruppe aus etwa hundert Teilnehmern habe gerade die Sporthalle verlassen, um zurück ins Zentrum des Dorfes zu ziehen, als der Wagen in die Menge gerast sei, sagte er laut Belga. "Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, aber wir haben ihn abgefangen."

Warum das Auto in die Teilnehmer beim Karneval raste, ist unklar

Die Hintergründe seien noch unklar, sagte Gobert weiter. Er kündigte für später eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft von Mons an. Bis zum späteren Vormittag war damit unklar, ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde oder ob es ein Unglück war.

Die belgische Gemeinde Strépy-Bracquegnies liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Brüssel und zählte nach Angaben der übergeordneten Stadt La Louvière zuletzt knapp 9000 Einwohner.

Ein Moderator des belgischen Radiosenders RTL, der an der Karnevalsveranstaltung teilnahm, berichtete von dramatischen Szenen. Seinen Angaben zufolge fuhr das Auto mitten in die Menschenmenge. "Da waren Musik und Gelächter und drei Sekunden später waren es Schreie. Es war schrecklich", zitierte ihn der Sender. Seinen Angaben zufolge waren etwa 150 Menschen bei der Veranstaltung.

Kommunaler Notfallplan in Belgien ausgelöst

Nach Angaben des Bürgermeisters von La Louvière wurde der kommunale Notfallplan ausgelöst und der Opferhilfedienst aktiviert. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter, ihr tiefstes Beileid gelte den Familien und Freunden der Getöteten und Verletzten. "Was eine tolle Party werden sollte, wurde zu einem Drama." Auch Premierminister Alexander De Croo äußerte Anteilnahme und sprach von "schrecklichen Neuigkeiten" aus Strépy-Bracquegnies.

Das aktuelle Geschehen in Belgiern erinnern an das Grauen beim Rosenmontagsumzug vor zwei Jahren im nordhessischen Volkmarsen. Damals wurden 88 Menschen, darunter 26 Kinder, schwer verletzt, als ein Autofahrer vorsätzlich in den Rosenmontagszug raste. Der Täter wurde mittlerweile zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Karnevalsaison in La Louvière hatte laut Belga erst Anfang März angefangen, nachdem strenge Corona-Beschränkungen aufgehoben worden waren. 2020 und 2021 war der Karneval wegen Corona komplett abgesagt worden.