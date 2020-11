Taubendame "New Kim" Kurioser Weltrekord bei Versteigerung in Belgien: Brieftaube für 1,6 Millionen Euro verkauft

Keine Taube vor ihr wurde für eine solche Summe verkauft: Brieftaube New Kim aus Belgien brachte ihrem Züchter 1,6 Millionen Euro ein – und das obwohl sie seit über zwei Jahren keine Rennen mehr geflogen ist.

Für 200 Euro war die Brieftaube New Kim ursprünglich angeboten worden, doch ihre Versteigerung stellte einen Weltrekord auf: 1,6 Millionen Euro brachte sie ihrem ehemaligen Besitzer und Züchter Kurt Van de Wouwer bei der Auktion in Belgien ein. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gab er an, er und seine Familie seien von der Nachricht geschockt. Ein Bieter aus China erstand das zwei Jahre alte Weibchen für den Rekordpreis am Sonntag über das Auktionshaus PIPA für Brieftauben.

Brieftaube New Kim wird vermutlich künftig keine Rennen fliegen

New Kim gewann 2018 einige Rennen, unter anderem im Bereich Mittelstrecke. Noch im selben Jahr wurde ihr der Titel "Bester Jungvogel in Belgien" verliehen, doch seitdem ist sie keine Wettbewerbe mehr geflogen. Der Käufer wird die Taubendame vermutlich nicht wieder ins Rennen schicken, sondern sie zur Zucht nutzen. Brieftauben können sich laut "BBC" bis zu einem Alter von zehn Jahren fortpflanzen.

"Dieser Rekordpeis ist unglaublich, weil es ein Weibchen ist", sagte der CEO des Auktionshauses PIPA Nikolaas Gyselbrecht gegenüber Reuters. Normalerweise seien es die männlichen Brieftauben, die höhere Preise erzielen, weil sie mehr Nachwuchs produzieren könnten. Zuvor hielt den Rekord für die teuerste Brieftaube überhaupt das vier Jahre alte Männchen Armando, der "Lews Hamilton der Tauben", das im März 2019 für einen Verkaufspreis von 1,25 Millionen Euro den Besitzer wechselte.

Quelle:BBC