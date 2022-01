Belgien führt einen neuen Reisepass ein und liefert gleich Unterhaltung mit. Das Land mit seiner stolzen Comic-Tradition druckt im neuen Pass Tim und Struppi, die Schlümpfe und Co. ab.

Mit diesem Pass geht es direkt zum Mond. Das könnte man jedenfalls meinen, wenn man den neuen belgischen Reisepass aufschlägt. Gleich auf der ersten Seite steht die Rakete, die Tim und Struppi zum Mond bringt. Die Comics von Georges Prosper Remi alias Hergé sind Kult in Belgien, wie auch in vielen anderen Ländern. Jetzt finden sie sich auch im neuen belgischen Reisepass.

Vor Ort Belgien Pferd, Mensch und See: Vor 500 Jahren zogen Fischer hoch zu Ross ins Meer 11 Bilder

Der sei noch sicherer, versichert die belgische Außenministerin Sophie Wilmès in einem kurzen Video, in dem sie den neuen Reisepass präsentiert. Gedreht wurde – natürlich – im Comic-Museum im Herzen von Brüssel. "Comics sind typisch belgisch, sie sind Teil unserer Kultur und tragen zu unserer Ausstrahlung im Ausland bei", sagt Wilmès, während im Hintergrund die Beine eines riesigen Schlumpfes zu sehen sind.

Die Schlümpfe entstammen ebenfalls aus der Feder eines Belgiers. Pierre Culliford alias Peyo hat die blauen Figuren erfunden. Auch Lucky Luke und das Marsupilami, beides belgische Comic-Klassiker, sind neben weiteren beliebten Figuren im neuen Reisepass zu finden.

Mit dem Pass aus Belgien in 110 Länder ohne Visum

Sie habe noch eine weitere positive Nachricht, so Wilmès in der Ankündigung aus dem Comic-Museum. Und plötzlich geht es inmitten all der fantasiereichen Details rund um das neue Dokument recht bürokratisch zu, als die Außenministerin sagt: "Der Preis für den Pass wird nicht erhöht werden." 65 Euro für Erwachsene und 35 für Minderjährige wird er kosten. Erhältlich ist er ab 7. Februar.

Bildband "Mid-Century Ads" Po-Grapschen und "volle Kiste": Die sexistische Werbung der 50er und 60er Jahre 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Werbung Springmaid, 1955 "Natürlich nehmen wir es ... es sind sind Tücher von Springmaid und ich habe auch eine volle Brust": In den 50er Jahren war Werbung bisweilen hemmungslos sexistisch. Der Textilhersteller Springmaid spielt hier mit der Doppeldeutigkeit der Redewendung "full chest", das sowohl "volle Kiste" als auch "volle Brust" bedeuten kann. Mehr

Der Reisepass öffnet Belgierinnen und Belgiern aktuell die Tür zu 149 Ländern, zu 110 ohne Visum. Und wer zum Mond reisen will, der wirft am besten mal wieder einen Blick in die "Tim und Struppi"-Bände "Reiseziel Mond" und "Schritte auf dem Mond".

Quellen: Twitter, diplomatie.belgium.be