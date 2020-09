Sehen Sie im Video: Berlin – 300 Polizisten im Einsatz bei Razzia gegen Clanchef in Kleinmachnow.









Razzia am Dienstagmorgen in Kleinmachnow bei Berlin: Polizisten haben dabei das Haus von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow im Kreis Potsdam-Mittelmark durchsucht. Bei der Razzia ging es laut Medienberichten unter anderem um Vorwürfe der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und des Betruges. Polizeisprecherin Anja Dierschke sagte dazu: O-Ton: "Die Polizei Berlin ist mit gut 300 Einsatzkräften und Mitarbeitenden der Steuerfahndung in einem Verbund-Einsatz in dieser Stadt und auch in Brandenburg bei der Vollstreckung von insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüssen, die richterlich angeordnet sind. Hintergrund sind verschiedenste Vermögensdelikte, Betrügereien, Geldwäsche, aber auch Verstöße gegen die Abgabenordnung." Medien zufolge wurden 14 Objekte durchsucht, darunter auch ein Bürokomplex in Berlin-Treptow und eine Anwaltskanzlei in Berlin-Charlottenburg. Haftbefehle seien zunächst nicht vollstreckt worden.

