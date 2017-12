Es passierte an Heiligabend gegen Mitternacht. Nach Polizeiangaben steuerte ein 58-jähriger Mann sein Auto in die SPD-Parteizentrale in Berlin. Das Fahrzeug sei durch die Tür gekracht und aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer sei durch die Sprinkleranlage des Gebäudes gelöscht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Auto hätten sich gefüllte Benzinkanister mit unbekanntem Inhalt und Spraydosen befunden. Der Mann habe angegeben, sich das Leben nehmen zu wollen. Unklar blieb zunächst, warum der Mann die SPD-Zentrale ansteuerte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, sagte die Polizeisprecherin. Es sei ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet worden.