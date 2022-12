Sehen Sie im Video: Augenzeugin berichtet von geplatztem Groß-Aquarium in Berlin.













STORY: Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Berlin am frühen Freitagmorgen. Im Bezirk Mitte war zuvor in einem Gebäide ein Groß-Aquarium geplatzt. Rund eine Million Liter Wasser ergoss sich über das Gebäude und setzt auch die Straße vor dem Hotel unter Wasser. Der hohe Wasserdruck beförderte Gegenstände auf die Straße. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Eine Augenzeugin berichtet: "Chaos. Also das ganze Aquarium ist geplatzt und es ist halt ein Bild der Verwüstung, mit toten Fischen und ganz vielen Scherben und ist schon ein Drama." Die Feuerwehr und die Polizei waren mit jeweils rund 100 Einsatzkräften vor Ort, die Lage war unübersichtlich: "Und es ist so, dass wir jetzt das Gebäude begangen haben, eine Etage, das Erdgeschoss ist allerdings so mit Trümmerteilen jetzt voll, dass wir da zu Fuß bislang nicht reingehen konnten. Und da jetzt also Rettungshunde zum Einsatz kommen, die in dieses Erdgeschoss geschickt werden." Das völlig zerstörte Aquarium befindet sich im sogenannten "Dom-Aquarée", in dem auch ein Hotel untergebracht ist. Die dort untergebrachten Gäste mussten das Hotel verlassen. Wie es dazu kommen konnte, dass das riesige Aquarium platzen konnte, ist unklar. Die Untersuchungen laufen.

