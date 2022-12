Sehen Sie im Video: Riesen-Aquarium in Berlin geplatzt – Feuerwehr in Großeinsatz.









AQUARIUM GEPLATZT: GROßEINSATZ IN BERLIN

Das Großaquarium Sea Life in unmittelbarer Nähe zum Berliner Dom ist schwer beschädigt.





DIE FEUERWEHR MELDETE ÜBER TWITTER:

"Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich." Die Feuerwehr sei mit 100 Einsatzkräften im Hotel DomAquarée im Einsatz.





VERKEHRSINFORMATIONSZENTRALE BERLIN

"Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar." Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom.





LAUT DOMAQUARÉE

Der AquaDom ist das «größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt» und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.

