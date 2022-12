Berlin: Trümmer liegen auf der Karl-Liebknecht-Straße vor einem Hotel. In dem Hotel ist ein riesiges Aquarium geplatzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Wasser strömte bis auf die Straße.

Großaquarium in Berlin geplatzt: Wasseraustritt "massiv" – Feuerwehr im Einsatz

In der Nähe des Berliner Doms

Das Großaquarium im Sea Life nahe Berliner Dom ist nach Angaben der Polizei geplatzt. Der Wasseraustritt sei "massiv", heißt es. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Das Großaquarium Sea Life in unmittelbarer Nähe zum Berliner Dom ist geplatzt. Das sagte ein Polizeisprecher, der sich am Freitagmorgen vor Ort befand. Gegen 5.45 Uhr habe es ein sehr lautes Geräusch gegeben. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen.

Wegen der schweren Beschädigungen müssen auch die Gäste des umgebenden Hotels das Gebäude verlassen. Das erklärte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Rund 350 Personen hätten sich noch in dem Hotel befunden.

Aus dem Aquarium trete "massiv" Wasser aus, hatte die Polizei zuvor getwittert. "Es fließt auf die Straße." Die Feuerwehr meldete über Twitter zunächst: "Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich." Die Feuerwehr sei mit 100 Einsatzkräften im Hotel DomAquarée im Einsatz.

Blick auf den AquaDom, das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt, im Sea Life Berlin (Foto von Juli 2015) © Jörg Carstensen / DPA

Rund um das Berliner Hotel, in dem sich das geplatzte Groß-Aquarium befindet, gibt es großflächige Absperrungen. Vor Ort waren etliche Feurwehr- und Polizeiautos. Es waren Sirenen zu hören. Die Türen des Gebäudes wirkten wie aufgedrückt, davor lagen etliche Gegenstände, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Trümmer liegen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin © Christoph Soeder / DPA

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar." Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.

Im Netz kursieren Videos von mutmaßlichen Hotelgästen, die offenbar das geplatzte Großaquarium zeigen:

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der dpa, es werde geprüft, ob Menschen verletzt seien. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen. Es müsse auch geschaut werden, ob die Tiefgarage davon betroffen sei.

In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom mit 1500 tropischen Fischen, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin. Wie es im DomAquarée-Internetauftritt heißt, ist der AquaDom das "größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt" und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.