Die Karl-Liebknecht-Straße in Berlin (Archivbild). Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte mit, dass die Straße – an der das Hotel mit dem beschädigten Aquarium liegt – gesperrt sei.

Großaquarium in Berlin geplatzt: Wasseraustritt "massiv" – Feuerwehr im Einsatz

In der Nähe des Berliner Doms

In der Nähe des Berliner Doms Großaquarium in Berlin geplatzt: Wasseraustritt "massiv" – Feuerwehr im Einsatz

In der Nähe des Berliner Doms ruft ein beschädigtes Großaquarium etliche Einsatzkräfte auf den Plan. Die Rede ist von einem "massiven" Wasseraustritt, der auf die Straße fließe.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Wegen eines beschädigten Großaquariums in der Nähe des Berliner Doms ist die Feuerwehr im Einsatz. "Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich", twitterte die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. "Wir sind mit 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquaree im Einsatz."

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar." Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Auch die Berliner Polizei teilte via Twitter mit, dass "aus einem Aquarium eines Hotels massiv Wasser austritt" und auf die Straße fließe.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der dpa, es werde geprüft, ob Menschen verletzt seien. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen. Es müsse auch geschaut werden, ob die Tiefgarage davon betroffen sei.

In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom. Wie es im DomAquarée-Internetauftritt heißt, ist der AquaDom das "größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt" und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.