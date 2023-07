Beide Personen, offenbar ein Mann und eine Frau, hatten versucht, sich vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Nach ihrem Sturz versuchten Rettungskräfte, sie zu reanimieren, blieben aber erfolglos. Ob weitere Personen verletzten wurden, blieb zunächst unklar.

Sehen Sie im Video: Brand in Berliner Hochhaus: Zwei Menschen sterben nach Sturz in die Tiefe.

In Berlin Kreuzberg sind am Freitagnachmittag zwei Menschen nach dem Sturz aus einem Hochhaus ums Leben gekommen. Die beiden Personen hatten sich vor einem Feuer retten wollen. Augenzeugen berichteten von einem Mann und einer Frau. Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein Mann versucht, in eine Wohnung ein Stockwerk tiefer zu gelangen. Dann rutscht er ab und fällt in die Tiefe. Der Augenzeuge Mariuzs berichtet: "Jemand hat geschrien. Ich war gerade am Computer in meinem Büro und dann habe ich geguckt und es war schon richtig dunkel: Brennt! Und er ganz laut so geschrien: Hilfe, Hilfe! Ich habe ich sofort Polizei angerufen und dann ja, die Polizei kommt ganz schnell an nach zwei, drei Minuten. Aber die Feuerwehr, das war so ungefähr 15 Minuten. Aber er hängt schon in der Ecke. Dann nach zwei drei Minuten kommt, ich weiß nicht, Frau oder ihr Sohn oder noch zweite Person. Und dann diese zweite Person hat sich so.... und ist dann runtergefallen." James Klein, Feuerwehr Berlin: "Die erfolgte Reanimation habe beiden Personen nicht mehr helfen können, so die Feuerwehr. "Als wir eingetroffen sind, stand die Wohnung im 12. OG des 15-geschossigen Hochhauses schon in Vollbrand und zwei Personen aus der Brandwohnung haben sich schon am Fenster bemerkbar gemacht." "Natürlich versuchen wir, mit den Betroffenen zu kommunizieren, was aber natürlich dann auch schwer ist aufgrund der Höhe und auch der Panik der Leute. Der Vollbrand war schon hinter ihnen. Man kann sich vorstellen, wie die Hitze ist. Sie waren in Panik und sind darum auch ... Es zählt ja viel dazu, dass man dann auch tatsächlich springt aus einem 12. OG. Da war es wohl schon eine sehr starke Hitze von hinten." Der Brand konnte gelöscht werden. Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Informationen zur Ursache des Brandes wurden zunächst nicht bekannt.