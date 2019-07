Am Donnerstagmittag um kurz nach zwölf ging bei der Berliner Feuerwehr ein Notruf ein. In der Herzbergstraße in Berlin-Lichtenberg brannte die Lagerhalle eines asiatischen Einkaufszentrums. Pressesprecher Frederic Finner informiert: "Mittlerweile sind wir hier mit hundertvierzig Einsatzkräften vor Ort, an diesem Einsatz beteiligt. Wie Sie sehen, gibt es einen sehr großen Brand mit einer sehr starken Rauchentwicklung, hier brennt eine Lagerhalle von ungefähr 5000 Quadratmetern und es gibt auch bereits einen Überschlag auf das benachbarte Gebäude. Wir haben momentan keine Erkenntnisse darüber, dass es hier irgendwelche Verletzten gibt, es gab, nach unseren jetzigen Erkenntnissen keinen Personenverkehr als das Feuer ausbrach. Allerdings sind wir noch in der Anfangsphase des Einsatzes, das wird uns hier noch einige Stunden beschäftigen, und darum ist so was im Moment nur eine Momentaufnahme. Die Rauchwolke, die sich hier gerade über das Stadtgebiet ausbreitet haben wir auch sehr wohl wahrgenommen und auch die Bevölkerung hier in der Umgebung informiert, und benachrichtigt, dass sie doch bitte ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Oder, wenn sie sich im Freien aufhalten eben auch diesen Bereich zur eigenen Sicherheit verlassen sollten." Der Brand soll zunächst in einem Container ausgebrochen sein und dann auf die Lagerhallen übergegriffen haben. Laut der Berliner Zeitung war es bereits 2016 schon einmal zu einem Großbrand in demselben Einkaufszentrum gekommen.