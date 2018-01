So sieht es aus: Das Objekt der Begierde so manchen Sammlers. Was hier aber auch auf dem Leuchttisch liegt ist ein Jahresabo der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG. Zugegeben: in etwas anderer Form als man es üblicherweise kennt. Und vor allem auch zu einem Schnäppchenpreis. Denn statt rund 730 Euro für die Fahrkarte im Stadtbereich, zahlt man für dieses Paar Schuhe offiziell nur 180 Euro. Doch das Problem ist die limitierte Auflage des Turnschuhs. Nach Angaben der BVG gibt es nur 500 Paare, die am Dienstag in Berlin verkauft werden. Kein Wunder, dass bereits am Vortag einige höchst interessierte Leute vor einem der Geschäfte Position bezogen haben: "Wir sitzen halt für den Schuh, weil wir den halt wieder verkaufen können. Aber es gibt auch Sammler, die den Schuh haben wollen unbedingt. Ist halt auch ein gutes Sammlerstück, davon gibt es nur 500 Stück in Berlin." "Also, ich hab schon einen Käufer, für 850 habe ich den jetzt verkauft, sozusagen. Ich bin ganz gut dabei. Mittwoch geht direkt für mich für den nächsten Schuh am Ku'damm, da gibts einen Jordan 4er, die haben eine Kooperation mit Levis, da gibts auch eine sehr coole Jacke davon. Da kann man auch noch mal gut Geld machen. Und, ja. Das heißt, Schule kann erst mal für heute und morgen warten, sozusagen." "Vor einem Schuhladen bin ich zum ersten mal, normal campiere ich vor dem Apple Store, hier am Ku'damm, eine Woche oder so, für ein neues iPhone. Aber für Schuhe, das ist zum ersten Mal. Ich wollte eigentlich mit einem Freund zusammen kommen, der kommt noch in einer Stunde oder so. Und dann wollen wir uns mal mit einem Schuh beschäftigen. Ich bin BVG-Fan, sag ich jetzt mal. Ich habe schon seit Jahren eine Jahreskarte. Und dann bot sich das an." Hintergrund dieser kuriosen Werbeaktion der Berliner Verkehrsbetriebe ist der 90. Geburtstag in diesem Jahr. Und genau wie die BVG soll auch der Schuh das Potenzial zu einem Kultobjekt in sich bergen. Und ein interessanter Hinweis noch: Wer den Sneaker dann vielleicht wirklich nicht nur sammeln, sondern als Fahrkarte nutzen will, der muss beide Schuhe an den Füßen tragen. Man kann sie also auch nicht einzeln weiterverkaufen.