Sechs Monate Haft auf Bewährung für Kardinal Philippe Barbarin. Der Erzbischof von Lyon, hier beim Prozessauftakt im Januar, stand wegen Vertuschung von massenhaftem Kindesmissbrauch in seiner Diözese vor Gericht. Am Donnerstag fällte die Kammer in Lyon ihr Urteil. Sie befand Barbarin für schuldig, trotz zahlreicher Aussagen von Betroffenen nichts gegen den beschuldigten Priester Bernard Preynat unternommen zu haben. Preynat selbst soll sich dieses Jahr noch in einem weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Der Geistliche soll in den 80er und frühen 90er Jahren zahlreiche Jungen missbraucht haben. Kardinal Barbarin hatte in dem Verfahren Fehler im Umgang mit Preynat eingeräumt, die Vorwürfe gegen ihn selbst jedoch zurückgewiesen. Nach dem Urteil am Donnerstag kündigte der Erzbischof seinen Rücktritt an.