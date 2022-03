Sehen Sie im Video: Bewegende Szenen – Hund wird von Eisscholle gerettet.





























Was für eine bewegende Szene:

Dieser Labradoodle reißt sich während eines Spaziergangs von seinem Herrchen los und

springt in den eiskalten Detroit River in Michigan. Er schafft es gerade noch auf eine Eisscholle zu klettern.





Glücklicherweise ist Hilfe unterwegs: Ein Rettungsteam des Wyandotte Police Departments und der Tierkontrolle retten den durchnässten Vierbeiner.

Die Helfer schaffen es, die Eisscholle in Ufernähe zu bringen.

So kann einer der Männer den frierenden Hund mit einer Fangstange packen und sicher an Land bringen.





Die heldenhafte Rettungs-Aktion berührt viele Nutzer auf Facebook und Twitter. Die Menschen sind vom Einsatz der Männer begeistert.

Eine wahrlich beachtliche Rettung, die ein erfreuliches Ende nimmt.





