Am Wochenende konnte im Norden Taiwans ein faszinierendes Spektakel beobachtet werden. Laternen mit Neujahrswünschen wurden in den Himmel geschickt. Per Hand waren zuvor zum Beispiel die Hoffnungen auf gute Gesundheit oder Wohlstand für Familienmitglieder und Freunde zum Ausdruck gebracht worden. Und auch einige freiwillige Helfer waren gekommen, um bei diesem besonderen Ereignis mit dabei sein zu können. "Mein Name ist Chan Yu-ching. Ich konnte hierher zur Pingxi Junior Highschool kommen, um dabei zu helfen, Himmelslaternen wegen meiner Universität anzulegen. Ich denke, dass das Auflösen von Himmelslaternen Menschen helfen kann, ihre Wünsche gemeinsam zu verwirklichen, ihre Wünsche zu sehen Eine eigene Himmelslaterne, die in den Himmel aufsteigt, ist eine sehr schöne und herzerwärmende Sache, bei der sich alle glücklich und warm fühlen." Das Laternenfest wird in Taiwan seit 1999 begangen und bildet den Abschluss der Mond-Neujahrsfeierlichkeiten. In den vor allem in Ostasien verbreiteten Kulturkreisen ist nun das Jahr des Schweins angebrochen.