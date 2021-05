Sehen Sie im Video: Mutter und vierjähriger Sohn tot aufgefunden – Mann in U-Haft









Die Suche nach einer Elfjährigen aus dem niedersächsischen Bispingen war in der Nacht zu Dienstag erfolglos. Das teilte die Polizei mit. Das Mädchen wird seit Sonntagmittag vermisst. Die 35-jährige Mutter und deren vier Jahre alter Sohn waren am Sonntag tot in einem Haus entdeckt worden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto der Elfjährigen. Mutter und Sohn hätten Spuren von äußerer Gewaltanwendung aufgezeigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Am Sonntagnachmittag wurde den Angaben zufolge im rund 20 Kilometer entfernten Schneverdingen (Heidekreis) ein dringend Tatverdächtiger festgenommen. Es handele sich um den Lebensgefährten der Getöteten. Der 34-jährige Deutsche befinde sich in Untersuchungshaft. Angaben zur Sache machte er nicht. "Zur aktuellen Spurenlage und konkreten Ermittlungsmaßnahmen erfolgen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagabend.

