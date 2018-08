Bis zum Horizont und weiter erstreckt sich dieser Algenteppich an der polnischen Ostseeküste. Wegen der anhaltenden Sommerhitze gedeihen Blaualgen hier so gut, wie seit Jahren nicht mehr. Sehr zum Leidwesen der Badegäste. Denn Cyanobakterien, wie die Mikroorganismen wissenschaftlich korrekt heißen, produzieren Gift, das Mensch und Tier schaden kann. An mehreren Stränden gelten bereits Badeverbote, so auch im polnischen Sopot. "Wir wussten das nicht", sagen diese Gäste aus Schweden. "Wir sind im Urlaub hier, um zu schwimmen." "Jetzt müssen wir was anderes machen." "Sonnenbaden, am Strand!" Aber es gibt auch Menschen, die der massiven Algenblüte etwas Gutes abgewinnen können. Hanna Mazur-Marzec erforscht die Cyanobakterien an der Universität Danzig. Unter anderem wird die Frage untersucht, ob die Bakterien bei der Entwicklung neuer Antibiotika oder Krebsmedikamente helfen könnten. "Ich habe ein Motto: Wenn Du etwas nicht loswerden kannst, nutze es! Und das versuchen wir hier. Im Zentrum unserer Studie steht die Frage, wie man diese so lästigen Organismen nutzen kann, um Stoffe für technologische Prozesse zu gewinnen, etwa in der Pharmaforschung." Für das starke Wachstum von Blau- und Grünalgen sind unter anderem Stickstoffverbindungen und Phosphate aus der Landwirtschaft verantwortlich. "Das ist wie ein Bumerang: Unsere Umwelt gibt uns das zurück, was wir vorher dort abgeladen haben. Einige Phosphorverbindungen waren lange Zeit in unlöslichen Sedimenten gebunden und haben die Umwelt so nicht belastet. Aber weil am Grund der Ostsee jetzt so ein starker Sauerstoffmangel herrscht, hat sich der Prozess umgekehrt. Der Boden gibt die Phosphate wieder ab und schafft so perfekte Nährstoff-Bedingungen für Mikroorganismen wie diese Cyanobakterien." Der Effekt wird laut Forschern durch das heiße Wetter und eine fast völlige Windstille noch verstärkt. Nicht nur Strände in Polen sind betroffen, sondern auch die Küsten von Litauen und Schweden, sowie Seen in Finnland. Nach Angaben des finnischen Wetterdienstes war der vergangene Juli der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.