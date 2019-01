So eindrucksvoll sah der Mond am Himmel von Los Angeles aus. In Nord- und Südamerika war die Mondfinsternis besonders beeindruckend. Aber auch in Europa und im Westen Afrika konnte man das Spektakel beobachten. In Deutschland konnten Frühaufsteher das Phänomen zu Wochenbeginn in den frühen Morgenstunden sehen. Zur Mondfinsternis kommt es, wenn Sonne, Erde und Mond genau in einer Linie stehen. Dabei wandert der Mond in den Kernschatten der Erde. Sobald er gänzlich von der Erde verdeckt ist, leuchtet der Mond nicht mehr weiß, sondern in Orange-, oder Rottönen - darum wird eine Mondfinsternis auch Blutmond genannt. Dabei werden langwellige Sonnenlichtstrahlen in der Atmosphäre der Erde so gebrochen, dass sie den Erdtrabanten rot anstrahlen. Diese Mondfinsternis ist nicht nur ein Blutmond, sondern auch ein sogenannter Supermond. Das heißt, dass der Mond der Erde so nahe steht, wie es auf seiner Bahn überhaupt möglich ist.