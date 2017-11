Die 23 Jährige Dana trotzt den Stereotypen ihres Landes und ist Body-Builderin. Andere Frauen und auch Männer finden ihren Sport und ihre Körper nicht feminin und hässlich, aber sie lässt sich nicht unterkriegen und glaubt an ihren Traum.

Der schlimmste Kommentar war: "Wenn ich deinen Körper hätte, würde ich mich umbringen." Als Frau sollte man nicht so einen Körper haben, nicht solche Muskeln. Eine Frau sollte einen schönen, sanften Körper haben. Muskeln sind nicht schön bei Frauen. Ich denke, es ist hässlich und schmeichelt ihr nicht. Warum? Es ist nicht schön! Noch nicht mal ich habe solche Muskeln, schau. Ich höre oft Kritik, böse Kommentare und werde komisch angeguckt. Alles, weil ich anders bin, als die anderen Frauen. Aber nichts davon dringt zu mir durch. Niemand außer mir kann entscheiden, wie ich aussehe. Wer hat gesagt, Frauen dürfen keine Muskeln haben? Mein Name ist Dana Soumbouloglou, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Jordanien und ich bin Body-Buildern. Ich habe entschieden, an meinen Körper zu arbeiten, weil es mir Kraft gibt. Die hatte ich vorher nicht. Ich fühle mich wohl, wenn ich Gewichte hebe. Vor allem, wenn Männer diese nicht heben können. Um meine Figur zu halten, esse ich fünfmal am Tag. Ich esse Kohlenhydrate, Proteine und alles andere was mein Körper braucht. Der Protein-Teil besteht aus 16 Eiern am Tag. Drei Mal am Tag esse ich Hühnchen für die Kohlenhydrate. In meiner Gesellschaft sollen Frauen kochen, auf die Kinder aufpassen und sich um das Haus kümmern. Es gibt diesen Stereotyp, dass Frauen sanft sein sollen. Ich passe einfach auf mich selbst auf, ich fühle mich feminin. Ich nutze sogar mehr Make-up als vorher. Um eine Frau zu sein, denke ich, sollte man seine Weiblichkeit pflegen, aber niemals seine Träume aufgeben.