Nicholas Bostic wird in den USA als Held gefeiert.

Dramatische Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie der 25-Jährige ein sechsjähriges Kind in die Hände eines Feuerwehrmannes übergibt, dann verlassen ihn seine Kräfte.

Was war passiert?

Als Bostic gegen 00:30 auf dem Weg zu einer Tankstelle war, bemerkt er Flammen in einem Wohnhaus in der Union Street in Lafayette. Der Pizzalieferant rannte ohne zu zögern in das Haus und begann zu schreien, um die Bewohner aufzuwecken.

Die 18 Jahre alte große Schwester kam daraufhin mit drei ihrer kleineren Geschwister die Treppe herunter.

„Ich ließ sie aus der Hintertür nach draußen. Ich fragte wer sonst noch drinnen ist. Ob da noch jemand ist. Sie sagten mir, dass die sechsjährige noch drinnen ist", erklärte Bostic später in einem Interview.

Er ging zurück in das brennende Haus und suchte das Kind. Als er es im ersten Stock nicht gefunden hatte, ging er zurück ins Erdgeschoss.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte der 25-Jährige nichts mehr sehen, doch das Weinen der Sechsjährigen war zu hören. „Ich habe mich auf meine Ohren verlassen, um ihrer Stimme zu folgen", sagte Bostic.

Mit geschlossenen Augen und tastend fand er so das junge Mädchen.

„Ich rannte zur Hintertür, doch ich konnte sie nicht finden. Ich hatte das Gefühl, ich verliere immer mehr die Orientierung, je weiter ich gehe, um die Tür zu finden. (…) Also ging ich zurück in den ersten Stock, wo ich etwas sehen konnte", erklärt Bostic.

Dort zerbrach der junge Mann ein Fenster und sprang mit dem Kind auf seinem Arm aus dem ersten Stock.

Mit letzter Kraft brachte er das Mädchen zu den Feuerwehrleuten und brach zusammen.

Als er ankam, habe der Brand nur die Größe eines Lagerfeuers gehabt, erklärte Bostic. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, stand bereits das komplette Haus in Flammen.

Das Kind erlitt laut Polizei nur leichte Blessuren.

Nicholas Bostic kam nicht so glimpflich davon. Mit Verbrennungen, Verletzungen an Armen und Beinen und einer Rauchvergiftung wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Seine Familie sammelt nun auf Facebook und gofundme Spenden für die Behandlung. Allein auf gofundme kamen bereits mehr als 60.000 Dollar zusammen.

Laut eigenen Aussagen erholt sich Bostic sehr gut. In den USA wird der 25-jährige Pizzabote als Held gefeiert.

