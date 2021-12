Sehen Sie im Video: Wegen Bodypainting – Model wird aus Einkaufszentrum geworfen.





















Trotz Uniform oder gerade deswegen – Playboy-Model wird aus Einkaufszentrum geworfen. Der Grund: Das Nussknacker-Outfit von Francia James ist nämlich nur aufgemalt.

In ihrem gewagten Aufzug, bzw. mit ihrer gewagten Bemalung verteilt das Model an Kunden des Einkaufszentrums in Miami Nüsse. Damit will sie offenbar auf den sogenannten „No Nut"-November aufmerksam machen, eine Internet-Challenge, die zur Enthaltsamkeit im November aufgerufen hat. Nicht nur bei ihren Influencer-Kolleginnen kommt das freizügige Nussknacker-Video gut an. Dabei ist die Nussknacker-Uniform nicht das erste Bodypainting-Kunstwerk, das das Erotikmodel in der Öffentlichkeit auf seine Wirkung testet. Zuvor begeisterte sie ihre Fans schon als Spiderman und besonders viele Likes erhielt sie für diesen Besuch im Fast-Food-Restaurant mit einer Freundin, beide im Ganzkörper-Avatar-Bodypainting-Outfit.

