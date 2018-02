Im Mai 2017 hatten die Menschen in Nigeria allen Grund zur Freude. Nach jahrelangen Verhandlungen waren mehr als 80 Mädchen freigekommen. Mitglieder der Extremistenmiliz Boko Haram hatten 2014 mehr als 200 Mädchen aus einem Internat in der nordöstlich gelegenen Stadt Chibo verschleppt. Kurze Zeit später hatten die Extremisten die entführten Schulmädchen in einem Video vorgeführt und ihren Forderungen veröffentlicht. Nach einem Angriff der Boko Haram auf die Ortschaft Dapchi am Montag wächst nun die Sorge, dass die Extremisten erneut zahlreiche Schulmädchen entführt haben. Am Dienstag seien mehr als 90 Schülerinnen nicht zum Unterricht erschienen, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen. Die Insider, Eltern und Augenzeugen, äußerten sich vertraulich, weil sie nach eigenen Angaben von den nigerianischen Behörden aufgefordert wurden, den Fall nicht öffentlich zu machen.