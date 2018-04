Dieser Gegenstand in der Bildmitte lässt am Berliner Hauptbahnhof am Freitagvormittag alle Räder stillstehen. Denn in einer anliegenden Baustelle wurde diese 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden, die nun unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen entschärft werden soll. Polizeisprecherin Konstanze Dassler am Freitagmorgen in Berlin: "Sie liegt ungefährlich dort im Erdreich. Das ist eine Baustelle, die umzäunt und gesichert ist. Deswegen mussten auch unsere Kriminaltechniker sie nicht sofort entschärfen. Sondern wir haben eben diese Entschärfung für den heutigen Tag terminiert." Die Sicherheitszone wurde 800 Meter rund um den Fundort eingerichtet. Polizeibeamte warnen seit den Morgenstunden die Anwohner. Etwa 10.000 Personen müssen die Sperrzone für den Zeitraum der Entschärfung verlassen. Die Sicherheitskräfte hoffen jedoch auf einen zügigen und glatten Verlauf dieser Intervention: "Also, erfahrungsgemäß bis zu einer halben Stunde. Aber das kann man im Vorfeld nicht voraussagen. Das ist so unserer Wunschplanung. Kann natürlich auch länger dauern. Aber eins ist sicher, sobald die unschädlich gemacht ist, dann können auch die Leute wieder in ihre Häuser zurück. Und dann können wir auch die Verkehrssperrmaßnahmen aufheben." Es wird also erwartet, dass dann auch die Züge der Bahn am frühen Nachmittag wieder rollen. So, dass alle Reisenden, die während der Sperrung auf andere Bahnhöfe Berlins ausweichen mussten, wieder vom Hauptbahnhof aus ihre Fahrten antreten können.