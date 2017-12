Am Donnerstagabend kamen zwölf Menschen bei einem Feuer im New Yorker Stadviertel Bronx ums Leben. Der Brand ereignete sich zunächst im ersten Stock eines Wohnhauses und breitete sich dann schnell über mehrere Stockwerke aus. Auf einer Pressekonferenz in der Nacht sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio, die hohe Anzahl der Todesopfer sei seit Jahren die Schlimmste, die die Stadt bei einem Feuer erlebt hat. 12 Menschen konnten von den Einsatzkräften gerettet werden, vier Verletzte befinden sich noch immer in kritischem Zustand.