Mindestens zwölf Menschen sind bei dem Brand in Philadelphia ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um das tödlichste Einzelfeuer in der Stadt seit mindestens einem Jahrhundert.

Nach einem Hausbrand in der US-Großstadt Philadelphia mit zwölf Toten laufen die Ermittlungen. Die Ermittler fokussieren sich nun auf ein fünf Jahre altes Kind. Es soll mutmaßlich mit einem Feuerzeug gespielt und so das Feuer entfacht haben.

Zwölf Menschen sind am Mittwoch bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen – darunter acht Kinder. Damit wurde die Zahl der Toten nach unten korrigiert. Zuvor hieß es, dass 13 Menschen bei dem verheerenden Feuer getötet wurden. Zum Zustand zweier weiterer Opfer, die zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden waren, gab es keine neuen Informationen.

Das Feuer war Behördenangaben zufolge am Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache im mittleren Geschoss des dreistöckigen Wohnhauses im Stadtteil Fairmount ausgebrochen. Nach ihrem Eintreffen suchten die Einsatzkräfte demnach im gesamten Gebäude nach Opfern, während sie bei starkem Rauch und Hitze gegen die Flammen kämpften. Die Feuerwehrleute hätten ein Kind aus dem Gebäude retten können, das jedoch nicht überlebte, hieß es weiter. Der Brand sei nach rund 50 Minuten weitgehend unter Kontrolle gewesen. Früheren Angaben zufolge hatten sich acht Menschen aus dem Haus retten können.

Hat ein Fünfjähriger den Brand verursacht?

Das Gebäude wird laut Feuerwehr von der Wohnbehörde der Stadt Philadelphia verwaltet. In dem Haus habe es vier Rauchmelder gegeben, von denen jedoch keiner funktionierte. Zu der Zahl der Bewohner gab es laut Medienberichten von Behörden abweichende Angaben.

"Dies war ein tragischer Tag für unsere Stadt", twitterte Bürgermeister Jim Kenney. "So viele Kinder zu verlieren, ist einfach erschütternd." Bei dem Feuer handelt es sich nach Angaben der National Fire Protection Association, einer gemeinnützigen Sicherheitsgruppe, um das tödlichste Feuer in einem US-Wohnhaus seit 2017. Damals starben 13 Menschen in einer Wohnung im New Yorker Stadtteil Bronx. Das Feuer war ausgebrochen, nachdem ein dreijähriger Junge mit Herdplatten spielte, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Nun fokussieren sich die Ermittlungen zur Brandursache auf ein fünf Jahre altes Kind. Wie die Lokal-Zeitung "The Philadelphia Inquirer" berichtet, hat der Junge den Ermittler:innen berichtet, dass er versehentlich einen Weihnachtsbaum anzündete, als er mit einem Feuerzeug spielte.

Ermittler durchsuchen Haus in Philadelphia

Der Junge habe sich aus dem Haus retten können. Laut dem Bericht hat er anschließend einem Nachbarn und Rettungskräften erzählt, wie das Feuer entstand und dass seine Mutter dabei ums Leben kam.

Auf Grundlage der Aussagen des Jungen hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag für einen Durchsuchungsbefehl eingereicht. Der Antrag, der von einem Richter genehmigt wurde, war nötig, um das betroffene Gebäude zu betreten und dort zu ermitteln.

"Wir werden hoffentlich in der Lage sein, die Ursache des Feuers zu nennen und den Lieben und der Stadt einige Antworten zu geben“, sagte Matthew Varisco, der die Philadelphia-Niederlassung des Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) leitet. ATF-Spezialisten und andere Ermittler machten Fotos und durchkämmten das dreistöckige Backstein-Haus, wie AP berichtet.

Laut der National Fire Protection Association sind Brände mit Weihnachtsbäumen potenziell tödlicher als andere Hausbrände. Weihnachtsbäume sind die Ursache für etwa 160 Brände pro Jahr, die jährlich zwei Todesfälle und Sachschäden in Höhe von 10 Millionen US-Dollar verursachen, sagte die Gruppe laut AP. Ein ausgetrockneter Baum könne innerhalb von 15 oder 20 Sekunden vollständig in Flammen stehen.