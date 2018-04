Bei einem Brand im 50. Stock des Trump-Towers in New York ist am Samstag nach Angaben der Feuerwehr ein Bewohner eines Apartments ums Leben gekommen. Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten zudem geringfügige Verletzungen erlitten. Das Feuer sei rasch gelöscht worden. Das Todesopfer sei männlich, im Krankenhaus verstorben und noch nicht identifiziert worden. US-Präsident Donald Trump bedankte sich via Twitter bei der Feuerwehr. Er hat in dem Gebäude mitten in Manhattan ein Büro und ein Penthouse und war zur Zeit des Brandes nicht in dem Hochhaus.