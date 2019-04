Der Stand der Dinge im Kurz-Überblick:

Brand in Notre-Dame bricht gegen 18.50 Uhr aus

Dach der Kathedrale eingestürzt

Spitzturm weggebrochen

Hauptschiff brennt wohl vollkommen aus

Feuerwehr sichert Haupttürme

Bei Brandausbruch keine Besucher in Notre-Dame

Bewohner der Ile de la Cité in Sicherheit gebracht

Renovierungsarbeiten mögliche Brandursache

+++ 21.24 Uhr: Löscheinsatz aus der Luft wäre wohl wirkungslos gewesen +++

Noch während die Kathedrale brennt läuft bereits die Diskussion über das Vorgehen der Feuerwehr. Von Experten ist inzwischen zu hören, dass ein Löscheinsatz aus der Luft - den viele Beobachter erwartet hatten - wenig geholfen hätte; möglicherweise den Schaden sogar noch vergrößert hätte. Diese Diskussion dürfte die kommenden Tage aller Voraussicht nach anhalten. Der Brand dauert derzeit seit rund zweieinhalb Stunden an.

+++ 21.21 Uhr: Kölner Domprobst fühlt mit Frankreichs Katholiken +++

Der Kölner Dompropst Gerd Bachner hat sich schockiert über den Brand von Notre-Dame geäußert. "Das ist schon erschütternd, diese Bilder zu sehen. Es ist schrecklich, das mitzuerleben", sagte Bachner am Abend der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind in Gedanken mit den Katholiken und allen Franzosen und trauern mit ihnen." Die Brandgefahr für den Kölner Dom sei wesentlich geringer, da sein Dachstuhl erst im 19. Jahrhundert gebaut worden sei und zwar nicht aus Holz, sondern aus Stahl. Das sei auch der Grund, warum der Dom die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs überstanden habe.

+++ 21.19 Uhr: Lage der Ile de la Cité und von Notre-Dame inmitten von Paris +++

Fullscreen

+++ 21.07 Uhr: Feuerwehrleute konzentrieren sich auf Schutz der Haupttürme +++

Derzeit versuchen Feuerwehrleute auf ausgefahrenen Plattformen nahe der Wände der Haupttürme die Flammen von den beiden intakten Bauteilen fern zu halten. Derweil schlagen aus dem Hauptschiff weiterhin hohe Flammen. Die Haupttürme stehen im Widerschein des Feuers.

+++ 21.06 Uhr: Île de la Cité komplett evakuiert +++

Die Île de la Cité, auf der die Notre-Dame steht, ist inzwischen komplett evakuiert worden. Dort leben etwa 1000 Menschen, die inzwischen in Notunterkünften untergebracht worden sein sollen, heißt es.

+++ 21.01 Uhr: Unverständnis für Vorgehen der Feuerwehr +++

Schon jetzt scheint klar, dass die Pariser Feuerwehr sich morgen erklären muss. Verwundert wird allenthalben gefragt, warum die Brandbekämpfer nicht schneller aus der Luft gegen das Feuer vorgegangen sind. Von außen schien es, als habe der Brand etwa eine Stunde lang nahezu ungehindert in dem gotischen Bauwerk von Weltrang wüten können. Allerdings kann zur Stunde niemand die Einsatz-Situation beurteilen.

+++ 20.54 Uhr: Feuerwehr konzentriert sich auf Rettung noch stehender Teile der Kathedrale +++

Die Feuerwehr von Paris hält sich mit offiziellen Stellungnahmen zurück. Vom Twitter-Account ist ein humoristischer Tweet mit Bezug auf die TV-Serie "Game of Thrones" inzwischen gelöscht worden. Gegen das Feuer im Hauptschiff scheinen die Pompiers jedoch kaum anzukommen. Erste Bilder zeigen nun auch Flammen in einem der massiven Haupttürme. Der kulturhistorische Schaden, den das Feuer schon jetzt angerichtet hat, ist kaum abschätzbar.

+++ 20.51 Uhr: Polizei: Kein Terrorakt - keine Besucher mehr in der Kathedrale +++

Bei dem Brand in Notre-Dame geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Von offizieller Seite hieß es zudem, dass zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers offenbar keine Besucher mehr in der Kathedrale gewesen seien. Demnach dürften bei der Katastrophe nach derzeitiger Erkenntnisse keine Menschen zu Schaden gekommen sein.

+++ 20.46 Uhr: Feuer lodert auf - Hauptschiff brennt lichterloh +++

Der Brand ist nun wieder aufgelodert. Das Innere des Hauptschiffs der Kathedrale brennt lichterloh. Ein Sprecher von Notre-Dame hat bereits bestätigt, dass die Dachkonstruktionen, die Teils aus dem 13. Jahrhundert stammen, vollkommen zerstört worden ist. Es wirkt nicht so, als ob die Feuerwehr den Brand derzeit unter Kontrolle bekommen könnte.

+++ 20.42 Uhr: Baugerüst brennt - Flammen in der Nähe der Haupttürme +++

In den Trümmern des Hauptschiffs von Notre-Dame lodern weiterhin Flammen, deren Widerschein an den inneren Wänden der Haupttürme zu sehen ist. Derzeit fängt das große Baugerüst für die Renovierungsarbeiten Flammen. Das Feuer ist bei weitem nicht eingedämmt.

+++ 20.40 Uhr: Regierungssprecher Seibert: "Schreckliche Bilder tun weh" +++

Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden #NotreDame zu sehen. #NotreDame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden. #Paris — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 15, 2019

+++ 20.33 Uhr: Feuer nicht eingedämmt - Haupttürme bisher nicht betroffen +++

Das Feuer scheint nun in Teilen eingedämmt, ist allerdings längst nicht gelöscht. Die Rauchschwaden steigen zumindest nicht mehr so dicht in den Himmel. Die beiden Haupttürme der Kathedrale scheinen zur Stunde nicht betroffen. Das Hauptschiff dürfte allerdings massiv beschädgit worden sein.

+++ 20.28 Uhr: Paris in Trauer um seine Kathedrale +++

Viele Schaulustige verfolgen das Feuer in Notre-Dame geschockt und bewegt. Viele haben Tränen in den Augen. Auch Präsident Macron ist an der Brandstelle an der Seine im Herzen von Paris eingetroffen. "Die ganze Nation fühlt mit", sagt er.

Fullscreen

+++ 20.21 Uhr: Medien spekulieren über Renovierungsarbeiten als Brandursache +++

Weiterhin ist die Brandursache unklar. Mehrere französische Medien, darunter "Le Figaro" melden, das Feuer könnte durch Renovierungsarbeiten ausgelöst worden sein. Teile des Bauwerks sind von einem hölzernen Baugerüst umstellt, das ebenfalls in Flammen steht. Feuerwehrleute nähern sich über die Wege in und an der Kathedrale den Brandherden.

+++ 20.18 Uhr: Erste Bilder zeigen Feuerwehr im Einsatz +++

Inzwischen ist zu sehen, dass Feuerwehrleute an der Kathedrale im Einsatz sind. Allerdings brennt Notre-Dame schon seit einer runden Stunde. Die Schäden an dem weltberühmten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt sind bereits immens.

+++ 20.13 Uhr: Mittlerer Spitzturm ist zusammengebrochen +++

Der gotische Spitzturm der in Flammen stehenden Pariser Kathedrale Notre-Dame ist zusammengebrochen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches des Hauptschiffes. Schwarzer Rauch dringt aus den beiden großen Türmen der Kathedrale, berichtet ein DPA-Reporter.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 15, 2019

+++ 20.02 Uhr: Macron verschiebt wichtige Ansprache zur Lage der Nation +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen des Brands in Notre-Dame eine wichtige Fernsehansprache verschoben. Das bestätigte der Élyséepalast am Abend kurz vor dem ursprünglich geplanten Sendetermin. Wann Macron die Ansprache zu den Ergebnissen einer monatelangen Bürgerdebatte nun halten will, blieb zunächst offen.

+++ 20.01 Uhr: Donald Trump reagiert auf Nachricht aus Paris +++

Die Nachrichten von dem schlimmen Brand in Notre-Dame sind bereits um den Globus gegangen. US-Präsident Donald Trump twittert: "Es ist furchtbar dieses massive Feuer in Notre-Dame zu sehen".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

+++ 19.58 Uhr: Dach der Kathedrale ist eingestürzt +++

Der Dachstuhl des Hauptschiffs des Kathedrale ist allem Augenschein zufolge inzwischen ein Raub der Flammen geworden. Bisher ist nicht zu erkennen, dass die Feuerwehr an den Brandherd heranskommen kann. Schon jetzt ist klar: Die weltberühmte Kirche wird weitgehend zerstört werden.

+++ 19.53 Uhr: Brand breitet sich aus +++

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich der Brand im Moment immer weiter ausbreitet. Großes Teile des Daches des Hauptschiffs der Kathedrale stehen bereits in Flammen. Die Rauchwolke, die über der Stadt steht, ist weithin zu sehen. Inwieweit die Feuerwehr an den Brandherd herankommen kann, ist derzeit unklar.

+++ 19.47 Uhr: Bürgermeisterin von Paris spricht von einem "fürchterlichen Brand" +++

Der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem "fürchterlichen Brand". Die Feuerwehr versuche, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auf Bildern war zu sehen, wie der Dachstuhl rund um ein Baugerüst in Flammen stand.

+++ 19.17 Uhr Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ausgebrochen +++

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein Brand ausgebrochen. Dies teilte die Feuerwehr in der französischen Hauptstadt am Abend mit. Auf Bildern in Online-Netzwerken waren Flammen zu sehen, die aus dem Dach schlugen; Rauchwolken stiegen auf. Augenzeugen berichten, dass sich der Brand in der Touristenattraktion aus dem 12. Jahrhundert weiter ausbreitet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist im Moment noch nicht abschätzbar. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden, hieß es

Cathédrale #NotreDame de #Paris en proie aux Flammes

Écœuré…



Un Monuments de l’Histoire de #France et de la Chrétienté



Pour nous Calmer, on nous invoquera l'origine accidentelle#macron20h un Mot pour ce symbole de #France ?

pic.twitter.com/RJmuax9ets — BleuBlancRouge4369 (@BBR4369) April 15, 2019