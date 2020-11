Täuschungsversuch unberechtigt vorgeworfen und Null Punkte bekommen?

Hallo ich hab mal eine frage, folgendes ist passiert, wir sollten eine Klausur schreiben und haben sie gerade ausgeteilt bekommen und ich habe an den Kanten durchgeblättert um zu sehen wie viele Zettel es sind, also ich hab die Klausur nicht umgedreht oder so, dabei habe ich weder den Inhalt der Klausur gesehen, noch irgendwas anderes und da habe ich meine erste Verwahrung bekommen, finde ich schon unberechtigt aber nicht so schlimm ich hab die Klausur ja noch. Als wir uns die Arbeit angucken durften und die Fragerunde stattgefunden hat, habe ich vor mich hingenuschelt und es war wirklich nur nuscheln, dass können meine Klassenkameraden auch bezeugen. Ich meinte es wäre doch recht viel für eine Klausur und wie gesagt es war während der Fragerunde, also es hatte noch keiner angefangen zu schreiben. Schräg von mir hat ein Mädchen dann zur meiner Aussage ein Ja von sich gelassen, währenddessen haben wir uns nicht angeguckt oder so, es war einfach so vor uns hin. Meine Lehrerin hat mir dann meine Arbeit weggenommen, ohne das ich überhaupt anfangen konnte und meinte, dass es ein Täuschungsversuch war und das ich Null punkte kriege. Könnt ihr mir bitte helfen? was soll ich tun? das war völlig unberechtigt oder nicht? Die Arbeit ist ein wichtiger bestandteil meines Abi Zeugnisses und könnte meine Versetzung gefährden, außerdem an wen wende ich mich jetzt? an die Schulbehörde? Danke schon mal im voraus.