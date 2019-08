Mit Maske, Perücke, Brille und in Frauenkleidern hat ein Häftling am Samstag versucht, aus einem Gefängnis in Rio de Janeiro zu entkommen. Die Wachen waren misstrauisch geworden, als eine unbekannte Frau das Gefängnis Bangu verlassen wollte. Zu Recht: Denn unter der Verkleidung steckte Clauvino da Silva, ein bekanntes Mitglied der Verbrecherorganisation "Rotes Kommando", der wegen Drogenhandels einsitzt. Er hatte versucht, sich als seine 19-jährige Tochter verkleidet aus dem Knast zu schleichen, sein nervöses Verhalten hatte jedoch die Wachen auf den Plan gerufen. Der Kriminelle wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Mitglieder seiner Familie stehen im Verdacht, da Silva bei seiner jetzt gescheiterten Flucht aus dem Gefängnis geholfen zu haben.