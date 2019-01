Nach dem verheerenden Dammbruch bei einer Eisenerzmine in der brasilianischen Stadt Brumadinho wächst bei den Angehörige der Opfer der Zorn auf das Bergbauunternehmens Vale. Am Montag versammelten sie sich vor der Konzernzentrale in Rio de Janeiro. Viele geben dem Unternehmen die Verantwortung für die Katastrophe und sagen, der Konzern habe nichts aus der Vergangenheit gelernt. O-TON, DEMONSTRANT: "Es ist eine Schande! Ich will meinen Sohn zurück! Wo ist mein Haus? Wo ist meine Leben? Wo ist mein Leben? O-TON, DEMONSTRANT: "Der Protest richtet sich gegen den mörderischen Bergbau, der von Vale in Brasilien betrieben wird." Nach dem Dammbruch am Freitag ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 65 gestiegen. Etwa 280 Menschen werden noch vermisst, die Rettungskräfte haben allerdings wenig Hoffnung, sie noch lebend aufzufinden. Über Planken versuchten sich Feuerwehrleute Zugang zu einem Bus zu verschaffen. Anwohner hatten ihn entdeckt als sie versuchten, eine im Schlamm feststeckende Kuh zu retten. O-TON CAPTAIN FARAH, FEUERWEHRMANN: "Bei sei einem Unglück ist der Verlust an Menschenleben enorm. Es macht kaum einen Unterschied, ob es ein, zwei, Dutzende oder Hunderte Opfer gibt. Es geht uns sehr nahe und wir tun unser Bestes, den Familien zu helfen, immer in der Hoffnung jemanden lebend zu finden." In einem TV-Interview sagte der Vorstandsvorsitzende von Vale Fabio Schvartsman am Sonntag, man habe alle Standards zu 100 Prozent eingehalten. Das habe aber nicht ausgereicht. Der Konzern werde künftig für Sicherheitsmaßnahmen sorgen, die weit über die geltenden Auflagen hinausgehen. Damit solle sichergestellt werden, dass dies niemals wieder geschehe. Ein ähnliches Versprechen hatte er bereits zu seinem Amtsantritt 2017 abgegeben. Für die Bergbauregion ist es nicht die erste Katastrophe dieser Art. Erst im Jahr 2015 war Rückhaltebeckens des Konzerns Samarco Mineracao gebrochen, einem Gemeinschaftsunternehmen von Vale und der BHP Group. Durch das Unglück kamen 19 Menschen ums Leben, der giftige Schlamm zerstörte Hunderte Häuser und verseuchte einen Fluss. Der brasilianische Generalstaatsanwalt sagte, die Firma sollte strafrechtlich verfolgt werden und die Vorstand persönlich zur Verantwortung gezogen werden.