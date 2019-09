In Brasilien geht der Kampf gegen die Flammen im Amazonas-Regenwald weiter. Nachdem es am Samstag zu einem laut Präsident Jair Bolsonaro produktivem Telefongespräch mit Angela Merkel kam, bestätigte Brasiliens Umweltminister Ricardo Salles am Montag, dass die Zusammenarbeit wieder gut anlaufe. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Wir hatten Kontakt mit den Geldgeberländern Norwegen und Deutschland. Diese Gespräche einschließlich dem Treffen der Regionalregierungen verstärken unsere Entschlossenheit, enger zusammenzuarbeiten und effizienter vorzugehen." Nach internationaler Kritik an Brandrodungen und Abholzungen geht Brasilien nun verstärkt gegen die Zerstörung des weltgrößten Regenwaldes vor. Das Justizministerium in Brasilia hatte vergangene Woche die Bundespolizei ermächtigt, die Einsätze von Umweltschutz-Beamten zu begleiten. Dieser Anwohner konnte am Wochenende seine Familie vor dem Schlimmsten retten: "Ich möchte allen hier danken, die geholfen haben, das Feuer auf meinem Grundstück zu bekämpfen. Ohne sie wären alle verbrannt. Gott sei Dank konnten wir es löschen." Nach Angaben eines Reuters-Zeugen vertrieben am Samstag zudem Bundespolizisten Bergleute, die illegal Bodenschätze im Bundesstaat Para in einem Reservat der Ureinwohner ausbeuten wollten. Die Bergleute flohen demnach beim Anrücken der Beamten in den Urwald. Anschließend wurden die für den illegalen Bergbau eingesetzten Maschinen zerstört. Kritik gibt es weiterhin. Denn das seit vergangenen Mittwoch geltende Verbot, das Bauern und Landwirte davon abhalten soll, Feuer für Weide- und Ackerflächen zu legen, gilt gerade einmal für 60 Tage.