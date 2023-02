Sehen Sie im Video: 5179 Kilometer in 86 Tagen: Bremer läuft Ultramarathon durch Peru.









STORY: Der Extremsportler aus Bremen, Savas Coban, hat es geschafft: 86 Tage lang lief er täglich die Distanz eines Ultramarathons bis er schließlich am Dienstag in Lima am Ziel war. Das bedeutete, dass er durchschnittlich 60 Kilometer pro Tag laufend zurücklegte und dabei insgesamt 5.170 Kilometer quer durch Peru lief. Ein Ultramarathon, der rekordverdächtig ist. Seine Erleichterung nach seiner Ankunft, darüber, dass er es geschafft hat, ist geradezu spürbar: "Wenn du etwas so sehr willst, dann kann dich nichts aufhalten. Egal, wie viel Schmerzen ich hatte - an manchen Tagen hatte ich den ganzen Tag Schmerzen. Meine Füße haben geblutet. Aber das hat mich nicht aufgehalten. Denn das ist mein Traum und es ist meine Leidenschaft. Und ich musste es einfach machen. Es war nicht nur zum Spaß. Ich musste es tun. Und daher konnte mich nichts aufhalten." Coban lief durch Wüsten, Regenwälder, über Strände und schneebedeckte Berggipfel und erreichte dabei eine maximale Höhe von über 5.000 Metern. Aufgebrochen war er am 13. November in Lima und dorthin kehrte er dann am 7. Februar auch wieder zurück. Ohne Frage, eine extreme Leistung, die nur durch seinen großen Willen möglich war.

Mehr