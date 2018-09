Der Mann, der da gerade ins Bild hüpft, heißt Steven Payne und ist natürlich Brite. Er hat nach eigenen Angaben die Alpen überquert und zwar auf seinem orangen Hüpfball, den er den Namen Hannibal gegeben hat. Hüpfend war er in Frankreich und Italien unterwegs. Ingesamt 17 Tage lang, bis er an seinem Ziel im französischen Grenoble ankam. Mit der Aktion - so Payne - wolle er auf die schwierige Situation der Obdachlosen in Großbritannien aufmerksam machen. Deren Leben sei eben so würdelos wie das Überqueren der Alpen auf einem Hüpfball. Seine Fans können sich schon freuen - die nächste verrückte Tour ist bereits in Planung.