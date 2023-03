Sehen Sie im Video: Bürgermeister von Florenz stoppt Klima-Chaoten – und erntet Vorwürfe, Aktion sei inszeniert gewesen.









Videos des Bürgermeisters von Florenz gingen in den sozialen Medien viral. Am Freitag hinderte Dario Nardella eine Gruppe von Klimaaktivisten daran, den berühmten „Palazzo Vecchio" mit Farbe zu besprühen. Während eines Interviews hatte Nardella die Aktivisten bemerkt und hatte sie mit der Unterstützung der Polizei daran gehindert das Rathaus von Florenz zu beschmieren. Die Farbe erwies sich als abwaschbar und der Bürgermeister beteiligte sich sogar an den Reinigungsarbeiten. Genau das aber brachte Nardella jetzt den Vorwurf ein, er habe die Situation selbst inszeniert, um sich als Kulturschützer in den sozialen Medien zu präsentieren. Im Interview mit dem italienischen Fernsehsender La7 sagte der Politiker: „Ich finde die Behauptungen einiger Kommentatoren und Politiker, dass dies alles ein abgekartetes Spiel sei, d. h. dass wir uns den Aktivisten abgesprochen hätten, beleidigend, vulgär und auch sehr ernst". Weder er noch die Polizei sei von dieser Demonstration unterrichtet gewesen. Fest steht, durch die Anwesenheit des Politikers und sein persönliches Eingreifen hat die Aktion der Aktivisten eine extra Portion Aufmerksamkeit erhalten.

