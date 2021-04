Sehen Sie im Video: Armin Laschet fordert eine rasche Klärung, wer Kanzlerkandidat der Union wird.









Armin Laschet (CDU): "Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium, fast jeder hat sich zu Wort gemeldet in dem Bundesvorstand. Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstand Auswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir Unterstützung zugesagt aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen. Und ich habe jedem gesagt: Meine Position ist klar. Und die vertrete ich seit vielen Jahren. Ich will ein modernes Deutschland. Ich will, dass wir die Klimaschutz Fragen mit den wirtschaftlichen Fragen verbinden. Ja, ich will auch dafür kämpfen, dass wir Industrieland bleiben, Industriearbeitsplätze erhalten. // "Meine Kandidatur, mein Amtsverständnis vom Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist ein europäisches. Ganz Europa schaut da drauf, wie Deutschland sich in dieser Phase auch personell aufstell. Und bei jeder Problemfindung globalen Ausmaßes brauchen wir multilaterale Lösungen. Brauchen wir ein europäisches Deutschland." // "Eines war heute in unseren Gremien erkennbar: Alle wollen eine schnelle Entscheidung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen. Uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland, heute, morgen, in dieser Woche und in den nächsten Monaten liegen. Und deshalb wollen wir sehr schnell mit der CSU sprechen, eine gemeinsame Lösung finden. Und ich bin sicher, dass wir auch gemeinsam dann alle Chancen haben, die Bundestagswahl zu gewinnen."

