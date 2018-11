Trotz einer großen Rettungsaktion gibt es keine Überlebenden: 15 Menschen sind tot, zwei von ihnen werden noch in den Tiefen des Jangtsekiang-Flusses in der chinesischen Stadt Chongqing vermisst. Mitte der Woche war ein Bus von einer Brücke gefahren und in den Fluss gestürzt.

Tagelang wurde fieberhaft die Unfallursache ermittelt – und die Ermittler wurden fündig. Videoaufnahmen zeigen den Moment, als der Fahrer die Kontrolle über den Bus verliert. Kurz zuvor hatte ihn eine Passagierin mit ihrem Smartphone attackiert – laut CNN-Berichten, weil sie ihre Haltestelle verpasst hatte.

Video zeigt Momente vor dem Crash

Der etwa zehnsekündigen Videoclip zeigt eine Frau, die den Fahrer anschreit, während er den Bus fährt. Die 48-Jährige attackiert den Fahrer kurz darauf mit ihrem Smartphone, dieser schlägt mit dem rechten Arm zurück. Als sie ihn wiederholt angreift, steuert er das Lenkrad ruckartig nach links und gerät so in den Gegenverkehr, bevor er das Geländer der Brücke durchbricht und der Bus 50 Meter in die Tiefe stürzt. Am Ende des Videos sind Schreie der Passagiere zu hören.

Busfahrer und Passagierin für Katastrophe verantwortlich

Die Polizei geht laut "China Daily" davon aus, dass die Handgreiflichkeiten für den tödlichen Unfall verantwortlich waren. Demnach trage auch der 42-jährige Busfahrer Schuld an dem Unfall, weil er die gängigen Sicherheitsregeln nicht eingehalten hatte.