Für einige Bewohner der australischen Hauptstadt Canberra war es bereits zu spät, die Stadt zu verlassen, als einige der wichtigsten Fernverkehrsstraßen wegen verheerender Waldbrände geschlossen wurden. Aufgrund hoher Temperaturen und starkem Wind waren Brände in der Nähe der Stadt außer Kontrolle geraten und hatten sich auf eine Fläche von über 35 000 Hektar ausgebreitet. Bereits am Freitag war in dem Bundesstaat Australian Capital Territory der Notstand ausgerufen worden, in dieser Region war es das erste Mal seit im Jahr 2003 fast 500 Häuser durch Brände zerstört wurden. Auch in dem jüngst am stärksten durch Buschbrände betroffenen Bundesstaat New South Wales wurden Warnungen verhängt. Auch dort brennen noch über sechzig Feuer, von denen viele noch nicht unter Kontrolle gebracht worden sind.