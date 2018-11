Busfahrer und Passagier liefern sich einen Streit und werden handgreiflich - mit schwerwiegenden Folgen. Das zeigen nun veröffentlichte Überwachungsvideos aus dem Inneren eines Busses, der am letzten Oktobersonntag erst ein Auto rammte - und dann in den Jangtsekiang stürzte. Das Unglück passierte auf einer Brücke in der Stadt Chongqing. Die Leitplanken am Brückenrand konnten den Bus nicht aufhalten. Bei dem Sturz aus fast 60 Metern Höhe kamen alle 15 Businsassen - inklusive des Fahrers - ums Leben.