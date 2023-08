© EPA/Nayarit Secretary of Security and Citizen Protection

Busunglück in Mexiko: Rettungskräfte am Unfallort

In Mexiko hat sich ein schweres Busunglück ereignet, das mindestens 18 Menschen das Leben kostete. Erste Ermittlungen deuten auf einen Fehler des Fahrers hin, er wurde festgenommen.

Bei einem Unfall eines Reisebusses in Mexiko sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch drei Minderjährige. Der Bus stürzte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) bei der Stadt Tepic eine rund 40 Meter tiefe Schlucht hinab, wie die Staatsanwaltschaft des westmexikanischen Bundesstaates Nayarit mitteilte. Demnach wurden 20 Verletzte in ein Krankenhaus in Tepic, der Hauptstadt von Nayarit, gebracht.

Der Bus war von Mexiko-Stadt in die Grenzstadt Tijuana unterwegs

Die Mehrheit der Passagiere waren den Angaben zufolge Ausländer, etwa aus Indien, Afrika und der Dominikanischen Republik, von denen manche das Ziel USA gehabt hätten. Der Bus war von Mexiko-Stadt in die Grenzstadt Tijuana unterwegs. Viele Hunderttausende Migranten aus Mittel- und Südamerika, der Karibik sowie auch anderen Erdteilen versuchen jedes Jahr, über Mexikos Nordgrenze in die USA zu gelangen.

Nach ersten Ermittlungen war der 42 Jahre alte Fahrer in einer Kurve zu schnell gefahren und deshalb von der Straße abgekommen, wie es weiter hieß. Er sei festgenommen worden. Hinweise, dass eine Kollision den Unfall verursacht haben könnte, gebe es nicht.

Bilder des Tages Rocken am Brocken 1 von 100 Zurück Weiter 1 von 100 Zurück Weiter 4. August: Edel-Spiel Dresden, Deutschland. Schon mal mit solch opulenten Figuren Schach gespielt? Sie wurden aus Elfenbein geschnitzt und stehen jetzt im Neuen Grünen Gewölbe. Hergestellt hat sie wohl der sächsische Bildhauer Paul Heermann (1673 – 1732). Die 32 Miniaturen sind je acht Zentimeter hoch und individuell gefertigt, sie stellen europäisch und afrikanisch-orientalisch gekleidete Personen dar. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen Geschichten aus der ganzen Welt