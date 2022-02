In einem Café in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey wurde eingebrochen. Der Besitzer des Ladens reagiert verständnisvoll und lädt den Einbrecher zu einem Gratis-Essen ein.

Im "Hidden Grounds Coffee", einem Café in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey, wurde vergangenen Mittwoch eingebrochen. Viele Ladenbesitzer wären wohl sauer, wenn ihnen das im eigenen Geschäft passiert wäre. Eine entsprechend wütende Reaktion wäre absolut nachvollziehbar, denn man muss sich um ein Ärgernis kümmern, welches man nicht selbst verursacht hat. Im Falle des Cafés in Hudson war die Reaktion anders: Der Ladenbesitzer Anand Patel hatte sich offenbar viele Gedanken über die Gründe des Einbrechers gemacht, welche ihn zu einer solchen Tat gezwungen haben müssen. Deshalb reagiert er mit einer Botschaft an den Dieb, die wohl niemand erwarten würde.

"Du bist ein Mensch und das verstehen wir!"

"Wir haben es schon in der Vergangenheit gesagt und wiederholen es noch mal", beginnen die Zeilen der Notiz, die in dem Ladengeschäft ausgehängt wurde und auch auf dem Instagram-Profil des Cafés zu finden ist. "Du bist ein Mensch und das verstehen wir!", heißt es weiter. Der Ladenbesitzer zeigt sein Mitgefühl: Er habe Verständnis dafür, wenn der Einbrecher durch eine schwierige Situation in seinem Leben dazu gezwungen wurde, stehlen zu müssen. Patel spendet dem Täter, der die Tür des Ladens mutwillig aufgebrochen hat, tröstende Worte: "Wir hoffen, dass du darüber hinwegkommen wirst und es dir schon bald besser geht." Gleichzeitig bietet er an, dass der Dieb nächstes Mal gerne während der Öffnungszeiten vorbeikommen könne, dann würde er ein Essen auf Kosten des Hauses bekommen.

Beitrag bekommt viele positive Reaktionen

Der Ladenbesitzer zeigt auf Instagram auch ein Video von dem Einbrecher, in dem zu sehen ist, wie dieser mit einem Regenschirm in der Hand durch den Laden läuft – vermutlich um sich vor den Kameras zu verstecken – und scheinbar auf der Suche nach etwas Essbaren ist. In den Kommentaren vermuten Menschen deshalb, dass der Täter den Laden wohl gekannt haben muss. Andere schreiben, dass es ihnen leid tut, dass dieser Vorfall passiert ist, loben die Zeilen des Ladenbesitzers und drücken ebenfalls ihr Mitgefühl aus: "Es sind harte Zeiten und manche Menschen sind verzweifelt."

Quellen: Patch / Instagram