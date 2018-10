Nein, hier wird kein neues iPhone verkauft. Diese Menschen in der kanadischen Stadt St. John's stehen an für Cannabis. Seit Mittwoch ist der Verkauf und der Konsum von Cannabis in Kanada erlaubt. Je nach Bundesstaat darf jeder, der älter 18 oder 19 Jahre ist, in autorisierten Läden und Internetshops bis zu ein Gramm Haschisch kaufen. Dieser Mann war der erste in der Schlange. O-TON IAN POWER, CANNABISKÄUFER: "Das ist das wunderbarste auf der Welt. Wer kann das schon von sich sagen? Wie viele Leute sind schon dabei, wenn Geschichte geschrieben wird?" Auch der Anbau von Marihuana ist nun erlaubt. Die Universität Niagara bietet sogar offizielle Studiengänge für den kommerziellen Anbau von Marihuana an. Privatpersonen dürfen in den meisten Bundesstaaten nur 4 Pflanzen anbauen. Kanada ist das erste Industrieland, das Cannabis für zu Genusszwecken erlaubt. Premierminister Justin Trudeau und seine liberale Partei hatten sich für die Legalisierung eingesetzt. So sollen Minderjährige von Cannabis ferngehalten und die Kriminalität zurückgedrängt werden. In vielen anderen Staaten ist lediglich die Nutzung als Medikament erlaubt.