In der südchinesischen Millionenstadt Chongzuo konnten Frühaufsteher am Wochenende ein denkwürdiges Schauspiel beobachten. Mehr als 80 Strauße rannten dort mitten in der Nacht durch die Straßen. Medienberichten zufolge waren sie aus einer nahe gelegenen Straußenfarm entkommen, nachdem das Tor des Geheges nicht richtig verschlossen worden war.

Die teilweise mehr als 100 Kilogramm schweren Vögel können Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde erreichen. In bedrohlichen Situationen können sie auch für Menschen gefährlich sein. Mithilfe von Polizisten gelang es, die meisten der Tiere wieder einzufangen und zurückzubringen. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt.

