Auf den Bildern des chinesischen Staatsfernsehens vom Freitag ist zu sehen, dass der am vergangenen Samstagabend verunglückte iranische Öltanker "Sanchi" immer noch brennt. An dem Schiff waren Löschboote zu sehen, die versuchten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Auch die Suche nach den noch vermissten 31 Besatzungsmitgliedern wurde nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens fortgesetzt. Der Tanker, der unter panamaischer Flagge fährt, war mit einem chinesischen Getreidefrachter kollidiert und in Flammen aufgegangen. Seitdem verliert er Ladung. Das Ausmaß der Ölverschmutzung ist derzeit noch nicht absehbar. Die Sanchi hatte 136.000 Tonnen Rohöl geladen. Das Unglück ereignete sich 300 Kilometer vor der chinesischen Küste. Ein Sprecher der japanischen Küstenwache sagte, der starke Wind würde das Schiff jetzt in japanische Gewässer treiben.